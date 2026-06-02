Juega en Boca Juniors: El refuerzo que busca la UC en el Mercado de Fichajes para pelear Copa Libertadores

El conjunto cruzado se quiere tomar en serio la Copa Libertadores y apunta a Boca Juniors para reforzarse el segundo semestre.

Universidad Católica cerró una semana de ensueño el domingo pasado, en donde derrotó a Huachipato por 3-0 y quedó a diez puntos de Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Junto con el término del primer semestre llega el Mercado de Fichajes, donde la UC buscará incorporar piezas de cara a su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata.

En esa línea, en el programa Con Camiseta el periodista Luis Marambio entregó un nombre que suena con fuerza para llegar a la UC: “Williams Alarcón viene a Católica. Lo digo hoy, el jugador quiere venir a Católica”, dijo.

¿Williams Alarcón a la UC? | Foto: Photosport

Alarcón, quien no tiene consideración por parte de Ubeda en Boca Juniors, no vería con malos ojos aterrizar en la precordillera de la Región Metropolitana: “Él ahora quiere venir a Católica, tiene buenas relaciones y hay una opción de salida. Podría llegar”, complementó el comunicador.

Cabe recordar que Williams Alarcón se formó en Colo Colo, tuvo un breve paso por Europa y después hizo buenas campañas en Huracán, lo que le valió llegar a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

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Ahora, con poca y nula consideración en Argentina, Alarcón buscaría una salida que le permita llegar a Universidad Católica para tener protagonismo en un equipo que quiere pelear todo el segundo semestre.

En síntesis

Universidad Católica derrotó 3-0 a Huachipato y avanzó a octavos de Copa Libertadores.

El periodista Luis Marambio aseguró que Williams Alarcón desea fichar por Universidad Católica.

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