Universidad Católica y su probable formación para su debut en la Copa Chile ante Deportes Copiapó

Universidad Católica y su probable formación para su debut dentro de la Copa Chile.

Universidad Católica hoy tiene su gran estreno dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Cruzados’ forman parte del Grupo B, en el que se verán las caras ante Deportes Copiapó en el norte del país.

Para este compromiso, Daniel Garnero trabajó con todo pensando en lo que es este desafío, en el que el equipo de la ‘Franja’ espera poder estar a la altura de esta competencia y avanzar a la próxima ronda.

En este debut, la UC prepara un onceno muy cercano al titular, en el que contará con las bajas de Gary Medel, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui y Juan Francisco Rossel.

De esta forma, la alineación de la Universidad Católica para hoy será con: Darío Melo en portería; Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz y Nicolás L’Huillier en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en el mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en ataque.

Zampedri será titular en el debut | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Copiapó y Universidad Católica se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

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