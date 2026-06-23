Video: Le preguntan a Javier Correa por el apodo “Toro” y sorprende con su respuesta

En una conversación distendida, el atacante argentino de Colo Colo abordó los distintos apodos que han marcado su paso por el fútbol chileno.

Javier Correa está próximo a cumplir dos años desde su llegada a Colo Colo proveniente de Estudiantes de La Plata. En este tiempo, el delantero argentino logró hacerse un espacio importante en el equipo y durante esta temporada se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del Cacique.

Además de sus goles y actuaciones, el atacante argentino también suele llamar la atención por su personalidad y la forma directa con la que enfrenta entrevistas y conversaciones fuera de la cancha, dejando más de una frase que genera repercusión entre los hinchas.

Y justamente una de esas situaciones tiene relación con un tema muy habitual dentro del fútbol: los apodos. Muchos jugadores terminan cargando un sobrenombre durante gran parte de su carrera y, en algunos casos, estos llegan a convertirse prácticamente en una marca registrada.

Javier Correa ha disputado 66 partidos con Colo Colo y ha aportado con 30 goles | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En varias publicaciones del cuadro de Macul, el delantero ha sido presentado como el “Toro”, un sobrenombre que ha generado comentarios entre los hinchas debido a que muchos lo asocian inmediatamente con Fernando Zampedri, goleador histórico de Universidad Católica.

Los distintos apodos de Javier Correa

Precisamente sobre ese tema fue consultado Correa en una conversación con el creador de contenidos Pedro Canales. Y lejos de seguir la corriente, fue bastante claro con su respuesta.

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“¿Toro? No, no me identifica”, señaló el atacante de 33 años, dejando de lado uno de los apodos con los que más lo relacionan.

Pero la conversación siguió y apareció otra alternativa. Al escuchar el sobrenombre “Loco”, el oriundo de Córdoba reconoció que ese sí le acomodaba un poco más. “Estoy un poco loco, me quedaría bien ese, ese me quedaría bastante bien. Yo soy un loco bueno, creo”, comentó entre risas.

Incluso reveló otro nombre que nació apenas llegó al camarín albo. “Máquina me gusta. Arturo me bautizó apenas llegué como Máquina”, contó.

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Así, entre bromas y sinceridad, el ariete del conjunto Popular dejó claro que el “Toro” no es precisamente el nombre con el que más se identifica y abrió el debate sobre cuál es el apodo que realmente lo representa.

En resumen…

Javier Correa descartó el apodo “Toro” al señalar que no se siente identificado con ese sobrenombre, aunque reconoció que le acomoda más el de “Loco” y recordó que Arturo Vidal lo bautizó como “Máquina” al llegar a Colo Colo.