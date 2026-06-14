Universidad Católica sigue trabajando en su libro de pases. En él, no solo incorporará nuevas figuras.

Universidad Católica está más que activa en el mercado de fichajes. En esta ocasión, el conjunto precordillerano quiere asegurar otra continuidad además de la de Fernando Zuqui.

¿Qué pasó? Según detalló el medio Punto Cruzado, la dirigencia de la UC está en tratativas con Juan Francisco Rossel. La promesa de 21 años concluye su vínculo el 31 de diciembre de 2026.

Por ende, la cúpula institucional se acercó a su entorno para conseguir su estadía. Si las negociaciones llegan a buen puerto, se quedará por largo tiempo en San Carlos de Apoquindo.

“Ya está en conversaciones para renovar (…) Tanto el club como el jugador vienen conversando hace algunas semanas para extender su contrato al menos por tres años más”, lanzó el sitio.

En la misma línea sobre el atacante de Universidad Católica, la publicación agregó: “Desde ambas partes esperan que se pueda cerrar dentro de las próximas semanas“.

Juan Francisco Rossel trabaja en su renovación con Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Juan Francisco Rossel ilusiona a Universidad Católica

Durante la vigente campaña, el ariete en cuestión ha disputo una totalidad de 13 enfrentamientos. En dichos compromisos, logró aportar con dos goles y entregar una asistencia.

Cabe consignar que Juan Francisco Rossel es el tercer futbolista que más minutos sub-21 le aporta a la UC. De un total de 983′ a la fecha, acumula 212′ en la Liga de Primera.

En resumen:

Universidad Católica negocia la renovación de contrato del delantero Juan Francisco Rossel.

negocia la renovación de contrato del delantero Juan Francisco Rossel. El atacante Juan Francisco Rossel termina su vínculo con el club en diciembre de 2026.

termina su vínculo con el club en diciembre de 2026. El juvenil Juan Francisco Rossel registra dos goles en 13 partidos durante la temporada.