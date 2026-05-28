¿Por qué Juan Francisco Rossel no juega en el Universidad Católica vs. Boca Juniors?

El delantero de la UC quedó al margen del decisivo compromiso por la fase de grupos de Copa Libertadores.

Universidad Católica se prepara para uno de los desafíos más importantes de la temporada: visitar a Boca Juniors por Copa Libertadores. Un duelo que sacará ronchas en La Bombonera.

Sin embargo, el elenco precordillerano no tendrá a todos sus jugadores para conseguir la hazaña en un ambiente hostil. ¿Qué pasó? Juan Francisco Rossel quedó al margen.

El delantero de 21 años se ausentará del encuentro tras sufrir una lesión ocular en el clásico contra Colo Colo. Luego de un golpe de Arturo Vidal, no aguantó mucho y fue sustituido en el entretiempo.

Ante tal situación, el atacante de la UC debió ser sometido a una cirugía de emergencia y por ello no podrá ser utilizado por Daniel Garnero al otro lado de la cordillera. Una dura baja.

Cabe consignar que, por contraparte, la escuadra de San Carlos de Apoquindo sí podrá contar con Fernando Zampedri desde el primer minuto. Estuvo en la banca contra los albos.

Juan Francisco Rossel es baja en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica llora a Juan Francisco Rossel

Durante la vigente campaña, el canterano de la UC ha disputado una totalidad de 11 partidos. En dichos enfrentamientos, el seleccionado juvenil logró aportar con un gol, pero no entregó asistencias.

Todo listo para que Universidad Católica se juegue la vida contra Boca Juniors. Se disputará este jueves 28 de mayo, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Alberto José Armando.

En resumen:

El delantero Juan Francisco Rossel quedó descartado en Universidad Católica tras sufrir una lesión ocular.

quedó descartado en Universidad Católica tras sufrir una lesión ocular. El atacante Juan Francisco Rossel , de 21 años de edad, debió ser sometido a una cirugía de emergencia.

, de 21 años de edad, debió ser sometido a una cirugía de emergencia. El club Universidad Católica tendrá la titularidad de Fernando Zampedri para enfrentar a Boca Juniors.