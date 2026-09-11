Sonríe Daniel Garnero en la U. Católica: recupera a importante jugador para la recta final del año

Universidad Católica ya se empieza a preparar con todo para lo que será su nuevo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ tendrán un duelo clave ante Palestino.

En las últimas horas, el estratega Daniel Garnero recibió una extraordinaria noticia dentro del conjunto de la ‘Franja’, en la que recuperará a un importante jugador para la recta final del año.

Se trata del delantero, Juan Francisco Rossel, quien superó una lesión meniscal en su rodilla derecha y tras varias semanas de ausencia, ya podría volver a ser opción en la UC.

Así lo informaron en las últimas horas desde TNT Sports, en la que indicaron que el joven atacante de los ‘Cruzados’ ya empieza a reintegrarse a lo entrenos con sus compañeros y tendría fecha para volver a las canchas.

Rossel y una gran noticia a la UC | Foto: Photosport

Juan Francisco Rossel podría ser opción en la Universidad Católica para lo que será su llave de octavos de final de la Copa Chile ante Unión La Calera, duelos que se disputarán el 23 y 26 de septiembre.

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El último encuentro oficial que había disputado Juan Francisco Rossel con la camiseta de la UC fue el 2 de agosto, en lo que fue la derrota de los ‘Cruzados’ por 3-0 ante Deportes Concepción.

De esta forma, Garnero recibe una tremenda noticia en la Universidad Católica, en la que recuperaría a un importante jugador en el ataque para lo que será esta recta final del año, la que será más que importante en el torneo y Copa Chile.