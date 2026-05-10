Los Diablos Rojos sacaron un punto de oro en los descuentos en su visita a Universidad Católica por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.

Este domingo Universidad Católica tenía la gran chance de quedar como líder del Grupo B en la Copa de la Liga 2026, enfrentando nada más que al puntero Ñublense.

Pero los Cruzados no pudieron aguantar el triunfo por 1-0 que estaban obteniendo hasta los descuentos, porque los Diablos Rojos consiguieron el empate 1-1 en la última jugada del partido.

Los goles del partido fueron obra de Justo Giani (31′) para la UC y Giovanny Ávalos (90+6) para los chillanejos.

Giovanny Ávalos fue el héroe de Ñublense en el Claro Arena. (Foto: Diego Martin/Photosport)

Con este resultado, Ñublense se mantiene en la primera posición con 11 puntos, escoltado por La Franja con ocho unidades, cuando resta solo una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Más atrás están Universidad de Concepción y Cobresal con cuatro puntos, ambos equipos ya sin posibilidades de avanzar a semifinales. Cabe recordar a la próxima fase solo clasifican los primeros de cada grupo.

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En la última jornada, Universidad Católica recibirá a los Mineros el sábado 6 de junio a las 18:00 horas. En paralelo, Ñublense enfrentará al Campanil en Chillán.

La tabla de posiciones del Grupo B en la Copa de la Liga:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Ñublense 11 5 3 2 0 7 2 +5 2 Universidad Católica 8 5 2 2 1 8 6 +2 3 Universidad de Concepción 4 5 1 1 3 6 9 -3 4 Cobresal 4 5 1 1 3 5 9 -4

En síntesis

Ñublense lidera el Grupo B con 11 puntos tras empatar 1-1 ante la UC.

lidera el Grupo B con tras empatar 1-1 ante la UC. Justo Giani y Giovanny Ávalos anotaron los goles del encuentro disputado este domingo.

y anotaron los goles del encuentro disputado este domingo. Universidad Católica enfrentará a Cobresal el 6 de junio a las 18:00 horas.