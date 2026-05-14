La igualdad de la Universidad Católica a un tanto ante Ñublense por la Copa de la Liga sigue dejando secuelas, de lo que fue un negativo resultado para los ‘Cruzados’, quienes quedaron prácticamente eliminados de este torneo.

La razón por la que este duelo aún sigue dando que hablar es por la expulsión de Matías Palavecino, la que generó varias reacciones dentro del mundo ‘Cruzado’ y en las últimas horas, se reveló una importante noticia por esta infracción.

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina sesionó tras lo que fue esta fecha de la Copa de la Liga, en la que sorprendieron con su castigo a Matías Palavecino tras su infracción.

Desde el Tribunal le dieron dos fechas de castigo al jugador de la Universidad Católica tras su expulsión ante Ñublense, por lo que se perderá el próximo duelo de la UC ante Cobresal y quedará con un duelo pendiente de suspensión.

Palavecino recibe dos fechas de suspensión | Foto: Photosport

De esta forma se pone punto final a lo que fue esta expulsión de Matías Palavecino, quien deberá quedar fuera de dos partidos dentro de la Copa de la Liga con la UC.

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Ahora Palavecino y la Universidad Católica cambiarán el chip y pondrán el foco en lo que será su duelo por la Liga de Primera ante Deportes Limache, el que es crucial en su lucha por el título.

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