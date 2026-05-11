FOTO | La desgarradora imagen de Matías Palavecino que consterna a Universidad Católica tras su expulsión

La foto de Matías Palavecino que desgarra a todos los hinchas de la U. Católica tras su expulsión.

Universidad Católica recibió un tremendo baldazo de agua fría en lo que fue su duelo clave por la quinta fecha del grupo B en la Copa de la Liga, en donde los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto ante Ñublense de Chillán en el Claro Arena, resultado que lo deja prácticamente fuera de este torneo.

Los dirigidos por Daniel Garnero dejaron escapar los tres puntos en la última jugada del compromiso tras lo que fue el gol de Giovanny Avalos, que sin duda fue un duro golpe para el equipo de la ‘Precordillera’.

Dentro de lo que fue este duelo, una de las jugadas que marcó este juego fue la expulsión de Matías Palavecino, quien vio la tarjeta roja tras una infracción a Jovany Campusano en la primera mitad, la que dejó a ambos equipos con 10 jugadores, ya que anteriormente Diego Céspedes vio la roja para la visita.

Esta expulsión sin duda generó un duro golpe para el ex Coquimbo Unido, quien aún no se termina de afianzar dentro del equipo de Daniel Garnero y con esta tarjeta roja, se empieza a llenar de cuestionamientos por parte de los hinchas por su rendimiento.

Palavecino no la pasa bien en la UC | Foto: Photosport

Finalizado el encuentro, el jugador dejó sus descargos sobre esta expulsión, en la que juró que no fue su intención la infracción al jugador de Ñublense que le significó ver la tarjeta roja.

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Fue tanta la consternación del argentino, quien en las últimas horas se dio a conocer una imagen de Palavecino después del compromiso bastante apenado por su expulsión, la que rápidamente se hizo viral en redes.

Ahora Palavecino buscará resurgir después de lo que fue este duro golpe dentro de la Universidad Católica, en la que espera poder afirmarse y poder consolidarse dentro del equipo de Daniel Garnero.

REVISA LA IMAGEN VIRAL DE PALAVECINO