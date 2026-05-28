El "Bombonerazo" histórico de Universidad Católica ante Boca Juniors no solo dejó pasajes dorados a octavos de final y una celebración que recorre el continente, sino también sabrosas e infartantes trastiendas en el terreno de juego

El gran referente y delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, no se achicó para nada ante el campeón del mundo y capitán xeneize, Leandro Paredes, protagonizando un cruce ultra picante en los minutos finales que encendió la furia en Buenos Aires y que no tardó en dar la vuelta al mundo a través de las portadas internacionales.

La rivalidad entre el “Toro” y el volante argentino venía arrastrándose con los ánimos calientes desde el partido de ida disputado en Santiago de Chile, donde la escuadra trasandina se había impuesto por la cuenta mínima precisamente con gol del volante.

Este jueves, en una Bombonera repleta y con la UC dando el batacazo de la temporada, la tensión entre ambos explotó por completo.

La situación escaló a niveles extremos en el minuto 42 del segundo tiempo, momento en que el atacante de la franja fue reemplazado para quemar los últimos segundos. Al momento de abandonar el césped, Zampedri miró fijamente a los ojos a Paredes y, con una evidente provocación, le hizo gestos reiterados con su mano derecha indicándole de forma explícita que “era pura boca” y que se callara, todo esto mientras el juez Wilmar Roldán lo arrastraba literalmente hacia la línea lateral para apurar su salida.

Fernando Zampedri no se achica

El lamento de la prensa argentina ante la furia del “Toro”

La actitud del capitán de la UC no pasó desapercibida para los medios del otro lado de la cordillera. El prestigioso Diario Olé reaccionó de inmediato informando el exceso del ariete, destacando además un curioso antecedente: “Fernando Zampedri, delantero de la Universidad Católica y reconocido hincha de River, tuvo una fuerte provocación hacia Leandro Paredes, capitán de Boca…”. El medio trasandino lamentó la pasividad del referí, reclamando que Roldán lo sacó de la cancha “sin ni siquiera sacarle una tarjeta por su evidente exceso”.

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Pero la función del artillero de la UC no terminó ahí. Antes de sentarse en el banco de suplentes para festejar la hazaña, el goleador desafió por completo el ambiente hostil, miró de frente a las tribunas repletas de hinchas xeneizes en La Bombonera y, golpeándose con orgullo el pecho, les gritó con el alma: “¡Tenemos unos tremendos huevos!”. Una postal de antología que refleja la personalidad de un plantel que se plantó con la estirpe de los grandes de América en Buenos Aires.

VIDEO: Zampedri no se achicó