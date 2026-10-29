Daniel Garnero advierte a Universidad de Chile contra la UC: “No podemos ganar, pero…”

Luego del empate contra Audax Italiano, el DT argentino abordó el Clásico Universitario. Se jugará este domingo 1 de noviembre.

Universidad Católica no pudo contra Audax Italiano y empató 1-1 en el duelo pendiente por la fecha 24 de la Liga de Primera. El equipo precordillerano no logró mantener la ventaja inicial.

Es por esto que Daniel Garnero sacó la voz y abordó el próximo desafío de la UC: recibir a Universidad de Chile. La lucha por el segundo puesto (que otorga pasajes directos rumbo a Copa Libertadores) está al rojo vivo.

¿Qué dijo el DT argentino? Pese a reconocer la irregular situación de sus dirigidos, sabe que el Clásico Universitario tiene otro condimento. Y se quiere aprovechar de eso.

“No puedo estar tranquilo si de seis puntos sacamos uno. Lamentablemente, estamos en un momento donde no podemos ganar, pero el clásico es un partido especial y trataremos de quedarnos con la victoria“, comentó.

“No vi un grupo golpeado. Estamos en esos momentos donde la pelota no te queda, pero buscaron el triunfo hasta el último minuto y hoy pagamos esas desgracias que te pasan en algunos partidos“, agregó.

Daniel Garnero abordó el Clásico Universitario. (Imagen: Photosport)

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Daniel Garnero advierte a Universidad de Chile en la UC

Finalmente, el estratega en cuestión ratificó su ilusión para el compromiso contra el archirrival. Se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 17:15 horas de Chile, en el Claro Arena.

“Nos costó sostener el rendimiento que tuvimos en el primer semestre y nos costó tener ese rebote. Esperamos que el domingo tengamos ese repunte que estamos necesitando“, concluyó.