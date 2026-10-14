Daniel Garnero celebra esta noticia en Universidad Católica: “Van a estar a disposición”

Tras no poder jugar contra Audax Italiano, el DT argentino tiene un motivo para festejar. Podrá recuperar a la mayoría de sus lesionados.

Universidad Católica se mantiene sin acción tras la suspensión de su partido contra Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera. Sin embargo, ello no es impedimento para que Daniel Garnero pueda celebrar.

¿Qué pasó? El DT argentino recuperará a una amplia gama de futbolistas durante esta pausa forzada. Así lo adelantó el periodista Jorge Cubillos en los micrófonos de TNT Sports.

Y si todo marcha a la perfección, ellos estarán presentes en el compromiso que aún no cuenta con reprogramación oficial por parte de la ANFP y las autoridades pertinentes.

“Están esperando una fecha para jugar con Audax Italiano, sabiendo que esto le da tiempo para ir recuperando jugadores. Es una buena noticia entre todo lo malo que significa”, expuso el comunicador.

“Nombres como Branco Ampuero, como el propio Clemente Montes, Jimmy Martínez y Eugenio Mena, cuando se juegue ya van a estar a disposición. Han ido evolucionando de manera adecuada, acorde a los plazos”, agregó.

Daniel Garnero festeja en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica recupera a sus figuras

Sobre la misma línea, el rostro de TV reportó que solo hay dos piezas que se mantendrán al margen para tal encuentro contra la escuadra itálica. El elenco precordillerano recobra energías.

“Salvo la suspensión de Cristián Cuevas, el resto va a estar todo el plantel: Bernardo Cerezo está un poco más retrasado, pero está en vías de. Incluye a Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia, que está trabajando casi normal”, cerró.