Desde Cruzados dieron a conocer cómo será el proceso de venta de entradas para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Este jueves en Universidad Católica dieron a conocer toda la información para el proceso de venta de entradas para el partido más importante del año de los Cruzados, que será la revancha con Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que La Franja clasificó como líder del Grupo D, imponiéndose a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil, saliendo victorioso del grupo de la muerte.

Mientras que el equipo argentino terminó en segundo lugar del Grupo A por detrás de Flamengo y sobre Independiente de Medellín y Cusco FC.

La ida de la llave entre la UC y Estudiantes está programada para el 11 de agosto en Argentina, por lo que la vuelta será en Santiago el martes 18 de agosto.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Y con miras a este partido en el Claro Arena, los precordilleranos informaron cómo será el proceso de venta de entradas, la que comenzará con más de un mes de anticipación, a partir del próximo lunes 13 de julio a las 12:00 horas.

Entre el lunes 13 y el martes 21 de julio será la preventa para los abonados. Luego a partir del jueves 21 de julio se abrirá la venta para los socios e hinchas visitantes.

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Los valores de los tickets irán desde los $17.500 hasta los $140.000 para los abonados y socios. En tanto para la venta general los precios van desde $25.000 a $200.000. Mientras que para la hinchada visitante hay un precio fijo de 50 mil pesos.

Revisa a continuación el cuadro con el valor de las entradas:

En síntesis

Universidad Católica inicia la venta de entradas el lunes 13 de julio.

inicia la venta de entradas el lunes 13 de julio. $25.000 a $200.000 es el rango de precios para la venta general.

es el rango de precios para la venta general. 18 de agosto es la fecha del partido de vuelta en Santiago.