Duro golpe para Daniel Garnero: revelan cuánto tiempo estará fuera Clemente Montes en la UC

Tras la clasificación en Copa Chile, en la UC apareció una noticia que encendió las alarmas para Daniel Garnero.

Universidad Católica sigue dando pasos importantes en la temporada 2026. El cuadro dirigido por Daniel Garnero consiguió una importante victoria por 2 a 1 ante Everton de Viña del Mar por la Copa Chile, resultado que le permitió instalarse en los octavos de final del certamen y mantener el buen momento que atraviesa el equipo.

Sin embargo, no todo fue positivo para el elenco precordillerano. Mientras los Cruzados celebraban una nueva clasificación, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Clemente Montes, futbolista que venía siendo una pieza importante dentro del esquema del entrenador argentino.

El atacante no estuvo disponible debido a que el pasado sábado 27 de junio debió pasar por el quirófano tras sufrir una lesión en el pie derecho. Desde la UC habían informado que el seleccionado chileno sería sometido a una intervención poco invasiva y que los tiempos de recuperación serían comunicados posteriormente.

Montes le da un alarmante dolor de cabeza a la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

Clemente Montes le da una mala noticia a la UC

Ahora, el panorama parece ser más complejo de lo esperado. Según reveló ADN Deportes, Montes estaría “cerca de tres meses fuera de las canchas”, situación que inmediatamente se transforma en un problema para Garnero pensando en el segundo semestre.

La información golpea directamente la planificación deportiva del cuadro de la Franja, considerando que el oriundo de Vitacura quedaría descartado para los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. Incluso, los plazos también lo dejarían prácticamente fuera de unos eventuales cuartos de final del torneo continental.

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Cabe recordar que Garnero había pedido explícitamente un refuerzo en dicha posición a mitad de semana. “Ojalá que pueda venir alguien, porque en esa posición también necesitábamos a alguien y ahora con esto de Clemente, obviamente que se va a agudizar un poquito más“, expresó.

De esta manera, la UC pierde momentáneamente a uno de los futbolistas que había ganado protagonismo durante la campaña y que aparecía como una alternativa importante en ataque justo en una etapa donde el calendario comienza a exigir cada vez más.

En resumen…

Clemente Montes, quien fue operado el pasado 27 de junio por una lesión en el pie derecho, estaría cerca de tres meses fuera de las canchas según ADN Deportes, quedando prácticamente descartado para la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.