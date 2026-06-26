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Duro golpe para Daniel Garnero: figura de Universidad Católica se lesiona y deberá pasar por el quirófano

El futbolista cruzado sufrió una lesión en su pie derecho y deberá someterse a una intervención durante las próximas horas.

Duro golpe para Garnero: figura de la UC se lesiona y deberá pasar por el quirófano
© PhotosportDuro golpe para Garnero: figura de la UC se lesiona y deberá pasar por el quirófano

Universidad Católica sigue trabajando para mejorar su rendimiento bajo el mando de Daniel Garnero, pensando en los desafíos que tendrá por delante durante el segundo semestre.

El técnico argentino ha tenido que lidiar durante la temporada con distintos inconvenientes físicos dentro del plantel.

Y cuando el equipo ya había encontrado cierta estabilidad en sus últimos encuentros, una noticia encendió las alarmas en San Carlos de Apoquindo, ya que una de las figuras de los Cruzados deberá pasar por pabellón.

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Según informó el club a través de sus redes sociales, Clemente Montes sufrió una lesión en su pie derecho y tendrá que someterse a un procedimiento quirúrgico que fue calificado como “poco invasivo”.

La operación está programada para este sábado 27 de junio y, tras la intervención, se conocerá el tiempo estimado de recuperación del atacante cruzado y cuántas semanas deberá permanecer alejado de las canchas.

La noticia representa un nuevo problema para el estratega del elenco precordillerano, quien pierde una alternativa importante en ofensiva mientras espera conocer el alcance definitivo de la lesión.

En resumen

  • Clemente Montes sufrió una lesión en su pie derecho y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica poco invasiva. Tras la operación, Universidad Católica conocerá el tiempo que estará fuera de las canchas.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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