En la Universidad Católica le dicen adiós a una de sus grandes promesas en este mercado.

Universidad Católica ya empieza a enfocarse en lo que es las segunda parte de la temporada, en donde los ‘Cruzados’ deben preparse con todo para lo que será un cargado segundo semestre, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Ante esto, desde la ‘Franja’ ya empiezan a confeccionar lo que será su plantel para la parte final de este 2026, en donde analizan la opción de poder reforzarse, como también de abrir la puerta a ciertos jugadores para dejar el club.

Sobre esto último, en las últimas horas desde la Universidad Católica se conoció la salida de una de las grandes promesas de la cantera ‘Cruzada’, pero que parecía no estar en los planes de Daniel Garnero.

Se trata del volante Vicente Cárcamo, quien deja la Universidad Católica en este segundo semestre para ser nuevo refuerzo de Deportes Limache, el conjunto de la primera división del fútbol chileno.

Cárcamo parte a Limache | Foto: Photosport

Esta información fue entregada por el periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos en el programa ‘Pelota Parada‘, en donde señaló que el jugador de 20 años ya se encuentra en el conjunto ‘Tomatero’.

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“Universidad Católica ya cuenta con un jugador menos, Vicente Cárcamo tuvo su primer entrenamiento con Deportes Limache en la mañana, donde en su segundo semestre el ‘Vicho’ jugará en Limache. Es una buena oportunidad para que el futbolista pueda sumar minutos. Es refuerzo para el ‘Tomate Mecánico'”, indicó.

De esta forma, en la Universidad Católica ya tienen una variante menos para la segunda parte del año, en la que esperan que Cárcamo pueda cumplir un buen papel en Deportes Limache y pueda volver al 2027 más consolidado para ser una opción en la UC.

En Síntesis

El DT Daniel Garnero no contempla al canterano en los planes de Universidad Católica.

no contempla al canterano en los planes de Universidad Católica. El volante Vicente Cárcamo deja el club para fichar por Deportes Limache.

deja el club para fichar por Deportes Limache. El jugador de 20 años entrenó por primera vez este segundo semestre de 2026.