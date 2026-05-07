Daniel Garnero explica decisión que provocó la furia de los hinchas de la UC ante Cruzeiro: “Creía que…”

El DT de la UC explicó una decisión ante Cruzeiro que no cayó para nada bien en los hinchas de Universidad Católica.

Universidad Católica tenía una oportunidad de oro el día de ayer para sumar tres puntos ante Cruzeiro en Copa Libertadores, más si se tiene en consideración que el cuadro brasileño se quedó con un jugador menos casi todo el segundo tiempo.

Clemente Montes, un jugador que en la primera mitad se mostró muy activo y colaborativo, fue reemplazado en el segundo tiempo y generó molestias en los hinchas de la UC por lo que estaba haciendo dentro del campo de juego.

Fue precisamente Daniel Garnero, DT cruzado, quien explicó el polémico cambio: “Creía que con Matías (Palavecino) y con Jimmy (Martínez) metiéndose adentro íbamos a tener más juego, que nos estaba faltando un poco. Clemente tiene velocidad, pero el partido se iba a presentar en espacios muy reducidos, sobre todo porque el rival se iba a meter atrás”, dijo.

Clemente Montes hizo un buen partido en la UC. | Foto: Photosport

“Nosotros queríamos ganarlo y cuando se presenta la expulsión, creíamos que eso nos daba una probabilidad mayor, pero lamentablemente no estuvimos precisos, no tuvimos muchas situaciones claras de gol y el rival se metió muy atrás”, agregó.

Sobre lo que viene, Garnero cree que “Estamos bien, todo tiene que ver con los estados de ánimo. Si tienes buenos resultados, estás mejor, y estamos en los tres torneos tratando de competir y estar ahí expectantes, eso hace que haya un compromiso muy grande de los futbolistas”.

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Ahora, Universidad Católica deberá cambiar nuevamente el switch y pensar en la Copa de la Liga, torneo donde necesita los tres puntos con urgencia el fin de semana si quiere meterse en las semifinales.

En síntesis

El entrenador Daniel Garnero justificó el cambio de Clemente Montes por razones tácticas.

El club Cruzeiro jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos.

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