El técnico de Universidad Católica enfrentó la conferencia de previa tras el sensible fallecimiento de su madre durante la semana.

Daniel Garnero enfrentó a la prensa este jueves en el Claro Arena tras el sensible fallecimiento de su madre durante la semana, episodio que golpeó con dureza al director técnico del cuadro precordillerano.

Consultado por cómo está, Garnero se mostró emocionado al decir que “Yo estoy bien, teniendo en cuenta los episodios que lamentablemente me tocó vivir, pero esto sigue. Mi vieja quisiera que esté acá, así que acá estoy”.

La UC enfrenta a Limache el sábado. | Foto: Photosport

Sobre lo que viene para la UC, el DT asegura que ya está concentrado en el equipo: “Vi el último partido nuestro y me volvieron los dolores de estómago; las oportunidades que desaprovechamos, los momentos que estamos dejando pasar. Tenemos que seguir mejorando y corrigiendo”

“Perdimos un poco de precisión y eso nos generó una ansiedad y una falta de seguridad, ahí estamos errando. Nos estamos equivocando en cosas sencillas y no podemos salir de ahí, que son parte del juego”, complementó.

Cabe recordar que Universidad Católica se ubica en la quinta posición de la Liga de Primera 2026 con 17 puntos, lejos de lo 24 que ostenta el líder Colo Colo. Los Cruzados enfrentan este sábado 16 de mayo a las 8 de la noche a Deportes Limache en Quillota.

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En síntesis

Daniel Garnero confirmó su continuidad tras el reciente fallecimiento de su madre esta semana.

Universidad Católica enfrentará a Deportes Limache este sábado 16 de mayo a las 20:00.

El club cruzado registra 17 puntos y ocupa la quinta posición en la tabla general.