Los fanáticos de Universidad Católica apuntaron a uno de los titulares en el partido contra Deportes Copiapó por la Copa Chile.

Este sábado por la noche Universidad Católica recibe a Deportes Copiapó por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde los Cruzados ya están clasificados a octavos de final.

El entrenador Daniel Garnero mandó un equipo prácticamente titular a la cancha del Claro Arena con algunas modificaciones puntuales.

Pero al término del primer tiempo sus pupilos no estaban respondiendo de la mejor manera, ya que estaban en desventaja por 0-1 con la anotación de Fabián Tabilo a los 40 minutos para el León de Atacama.

En la jugada del gol de Copiapó, hubo un claro error del lateral derecho Bernardo Cerezo, que perdió el balón en el mediocampo.

Esta acción no la perdonaron los hinchas de la UC, que se fueron con todo contra el ex Ñublense, con quien han perdido la paciencia en lo que va de temporada.

Es más, su apellido entró en las tendencias de X en Chile, debido a que los cibernautas de La Franja postearon en masa contra el carrilero de 31 años, pidiendo su salida del equipo.

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“Cerezo en cualquier parte”, “Hace rato se ve que no dio el ancho, ¿hasta cuándo?”, “Es el jugador más amateur que se ha puesto la camiseta de Católica”, “Qué desastre tener que verlo jugar por La Franja”, “¡Por favor traigan un lateral derecho!”, fueron parte de los comentarios en aquella red social.

Revisa a continuación algunos de los comentarios:

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¿Hasta cuándo tiene contrato Bernardo Cerezo en U. Católica?

El futbolista Bernardo Cerezo tiene contrato con Universidad Católica hasta diciembre de este 2026 y con opción de renovar por un año más.

En síntesis