El elenco precordillerano observa a Francisco González de O'Higgins, pero el interés internacional complica el movimiento.

Universidad Católica posó su atención sobre uno de los futbolistas más deseados del mercado de fichajes. Sin embargo, es por esa misma razón que la escuadra de San Carlos de Apoquindo se aleja de su contratación.

¿De quién se trata? Según informó el periodista Alberto Stephens de Tribuna Cruzada, ese es el caso de Francisco González. El puntero argentino de 25 años ha brillado tanto a nivel nacional como internacional.

Precisamente, dicho rendimiento ha despertado el interés desde fuera del país y complica a la UC. Es más, la cúpula institucional no ve plausible ir por su incorporación en este período.

“Yo tengo entendido que lo de Francisco González, si bien gusta mucho, es muy difícil negociar con O’Higgins, aún más a mitad de año”, comenzó señalando el comunicador.

Tras ello, advirtió que Universidad Católica tiene la tarea más que cuesta arriba: es prácticamente una utopía conseguirlo como refuerzo. “Sacarlo ahora es imposible, O’Higgins sigue en Copa Sudamericana“, agregó.

Francisco González se aleja de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Francisco González interesa en Universidad Católica

Durante la presente campaña, el ariete ha disputado una totalidad de 32 encuentros. En dichos compromisos, logró marcar 11 goles y entregó 13 asistencias.

Es por esos notables números que cautiva a Sudamérica, pero también a Europa: está en la mira del fútbol ruso. No obstante, aún no hay nada firmado y el jugador tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.