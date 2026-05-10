El entrenador de Universidad Católica hizo sus descargos por el triunfo que dejaron escapar sus pupilos en partido clave en la Copa de la Liga.

Este domingo Universidad Católica hipotecó sus opciones de seguir en carrera por la Copa de la Liga al empatar 1-1 con Ñublense, en la quinta fecha de este nuevo certamen del fútbol chileno.

Los Cruzados tenían en el triunfo en el bolsillo, pero en los descuentos los Diablos Rojos igualaron la cuenta con el agónico gol de Giovanny Ávalos.

Con este resultado, La Franja quedó a tres puntos de los chillanejos cuando resta solo una fecha para el cierre de la fase de grupos, recordando que a semifinales solo clasifica el puntero de cada zona.

Tras este suceso, habló con los medios el entrenador de la UC, Daniel Garnero, que en conferencia de prensa realizó sus descargos por lo ocurrido en el Claro Arena.

“Tuvimos una mala administración cuando recuperábamos la pelota. Todas las jugadas del final las teníamos nosotros y se la dábamos a ellos. Ahí no fue un problema ni defensivo ni físico, la última pelota se la damos a ellos, nos tiran el centro… pelota que si la dábamos bien podría haber sido jugada de gol nuestra. Lamentablemente, fue todo nuestro”, disparó el técnico argentino.

En la misma línea, comentó que el partido tomó otro rumbo cuando abrieron el marcador por medio de Justo Giani en el primer tiempo.

Publicidad

“El hecho de haber hecho el gol yo creí que ahí nosotros podíamos haber administrado mejor las cosas y lamentablemnete fue el momento que decaímos, no tuvimos una buena administración del juego”, lamentó el DT.

Finalmente, se refirió a cómo afrontarán la última fecha, donde deben vencer a Cobresal y esperar una derrota de Ñublense ante Universidad de Concepción.

“Al no depender de nosotros, tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera, lograr el resultado que más nos convenga y esperar lo que pase en el otro partido”, cerró.

Publicidad

Daniel Garnero lamentó el empate de la UC con Ñublense. (Foto: Diego Martin/Photosport)

En síntesis