La UC busca al reemplazante de José María Buljubasich: estos son los cuatro candidatos

Universidad Católica se quedó sin su gerente deportivo tras 16 años. Sus posibles sucesores son viejos conocidos en Las Condes.

Universidad Católica tendrá que comenzar un nuevo ciclo. La despedida de José María Buljubasich liberó una vacante clave para la institución: el encargado de tomar decisiones futbolísticas ya no está.

Luego de 16 años, el gerente deportivo abandonó la UC y ello supone una obligación para la cúpula dirigencial, que debe determinar a la brevedad quién será su reemplazante.

¿Hay candidatos? Según indicó el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, hay una lista de cuatro posibles sucesores del retirado arquero. También son viejos conocidos en San Carlos de Apoquindo.

“Los nombres surgen de manera natural: el Chapa Fuenzalida, que vive en España; Milovan Mirosevic, que tiene un cargo acá; Cristián Álvarez, que sigue de la mano con su proyecto Método UC; y después Franco Constanzo“, lanzó.

“En lo prioritario, la información es que sea identificado con Universidad Católica y por eso calzan estos apellidos que estamos dando. Y deben tener una formación relevante (en la dirección deportiva)”, agregó.

José María Buljubasich acabó su era en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica busca al reemplazante de José María Buljubasich

Finalmente, el comunicador abordó la fecha de llegada del nuevo gerente deportivo. Pese a que no está definida, la elección tiene que ser lo antes posible para planificar los siguientes desafíos.

“No es algo que se va a extender mucho. Quieren tener pronto a quién va a ser el reemplazante de José María Buljubasich“, cerró el reportero.