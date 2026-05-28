Los hinchas de Universidad Católica se lanzaron contra Cristián Cuevas tras los 45 minutos iniciales en el decisivo compromiso.

Universidad Católica tuvo un complejo primer tiempo en su visita a Boca Juniors por Copa Libertadores. Es por ello que los fanáticos de la escuadra precordillerana no escatimaron en apuntar a un jugador.

¿A quién? A través de redes sociales, los hinchas de la UC estallaron contra lo hecho por Cristián Cuevas. El volante no estuvo a la altura de la exigencia y fue duramente criticado.

Es que a pesar de retomar la estelaridad, el zurdo no convenció y los seguidores del conjunto de San Carlos de Apoquindo se lo hicieron saber vía X. Los comentarios llegaron por montones.

“No más Cimbi Cuevas por el amor de Dios, no aporta nada” y “Te juro que te buscaré y te dejo donde quieras, pero ándate ya“, fueron parte de los cuestionamientos.

Un punto a consignar: el futbolista recibió tarjeta amarilla tras el 1-0 a favor de Universidad Católica. Una curiosa situación que lo dejó en el limbo para el desenlace.

Cristián Cuevas recibió dardos en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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El jugador más criticado de Universidad Católica

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