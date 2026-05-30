En la Universidad Católica ya piensan en lo que será su partido ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores.

Universidad Católica conoció a su rival para los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Estudiantes de La Plata, en una llave que sin duda será de alto impacto.

Tras conocer a su rival, el defensor argentino de la UC Juan Ignacio Díaz conversó con la prensa en su vuelta a Chile tras el triunfo ante Boca Juniors, en la que comentó lo que fue esta hazaña de imponerse en Argentina.

“Muy contentos, es un triunfo histórico, nos volvemos muy felices. Todavía falta mucho, pero venimos muy bien. Mañana hay que entrenar y pensar en Huachipato”, partió comentando Díaz.

Agregando a esto, el zaguero comentó lo que será el enfrentamiento ante la escuadra ‘Pincharrata’, en la que sabe que el conjunto argentino es un histórico en la competición, pero en la UC no se achican con nadie tras la extraordinaria fase de grupos que realizó.

Díaz ya tiene en la mira en Estudiantes | Foto: Getty Images

“Un rival duro, ya sabemos lo que es enfrentarnos a este tipo de equipos, pero lo hicimos bien contra quienes ya nos enfrentamos”, declaró.

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Concluyendo, Díaz recordó lo que fue su larga estadía dentro de Estudiantes de La Plata, en la que reconoce conocer mucho al club y sabe de la historia del conjunto argentino dentro de esta competencia, la que sin duda será tomada en cuenta.

“Estuve 10 años en el club, lo conozco de chico, tiene mucha historia y saben cómo jugar la Libertadores”, cerró.

En Síntesis

Universidad Católica se enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de la Copa Libertadores .

se enfrentará a en octavos de la . El defensor Juan Ignacio Díaz valoró el histórico triunfo de la UC ante Boca Juniors .

valoró el histórico triunfo de la UC ante . Juan Ignacio Díaz jugó durante 10 años en el club argentino Estudiantes de La Plata.