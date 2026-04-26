Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizaron un vibrante encuentro en lo que fue la edición 202° del Clásico Universitario, en el que los ‘Azules’ lograron salir como vencedores tras vencer por 1-0 a su clásico rival con el gol de Juan Martín Lucero.

En el equipo de Daniel Garnero quedó bastante disconformidad por lo que fue el rendimiento ante la U, en donde los ‘Cruzados’ se vieron superados en la primera parte del duelo y cuando retomaron su buen juego, fue demasiado tarde para darle la vuelta al marcador.

Después de este partido, el defensor de la Universidad Católica, Juan Ignacio Díaz conversó con TNT Sports y manifestó su descontento por lo que fue el arbitraje de Diego Flores, en el que indicó que cobró más para los locales que a la visita.

“En el primer tiempo les cobraba más a ellos que a nosotros, pero es así, es parte del partido y del juego”, declaró.

En la UC hubo disconformidad por Flores | Foto: Photosport

Concluyendo, Díaz hizo un balance de lo que fue el rendimiento del equipo en este compromiso, en la que a pesar de la derrota, quedó esperanzado por lo que mostró la UC en la segunda mitad, pensando en su próximo desafío por la Copa Libertadores.

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“Nosotros seguimos jugando y por suerte pudimos mejorar un poco el segundo tiempo, pero no se pudo dar”, cerró.

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