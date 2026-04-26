Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizaron un vibrante encuentro en lo que fue la edición 202° del Clásico Universitario, en el que los ‘Azules’ lograron salir como vencedores tras vencer por 1-0 a su clásico rival con el gol de Juan Martín Lucero.
En el equipo de Daniel Garnero quedó bastante disconformidad por lo que fue el rendimiento ante la U, en donde los ‘Cruzados’ se vieron superados en la primera parte del duelo y cuando retomaron su buen juego, fue demasiado tarde para darle la vuelta al marcador.
Después de este partido, el defensor de la Universidad Católica, Juan Ignacio Díaz conversó con TNT Sports y manifestó su descontento por lo que fue el arbitraje de Diego Flores, en el que indicó que cobró más para los locales que a la visita.
“En el primer tiempo les cobraba más a ellos que a nosotros, pero es así, es parte del partido y del juego”, declaró.
En la UC hubo disconformidad por Flores | Foto: Photosport
Concluyendo, Díaz hizo un balance de lo que fue el rendimiento del equipo en este compromiso, en la que a pesar de la derrota, quedó esperanzado por lo que mostró la UC en la segunda mitad, pensando en su próximo desafío por la Copa Libertadores.
“Nosotros seguimos jugando y por suerte pudimos mejorar un poco el segundo tiempo, pero no se pudo dar”, cerró.
En Síntesis
- Quejas contra el arbitraje: El defensor “cruzado” manifestó su disconformidad con el desempeño de Diego Flores, señalando que, durante el primer tiempo, el juez favoreció con sus cobros a la Universidad de Chile por sobre la UC.
- Análisis del rendimiento: Díaz reconoció que el equipo fue superado inicialmente, pero destacó la mejoría mostrada en la segunda mitad, lamentando que no fuera suficiente para revertir el marcador.
- Foco en el futuro: A pesar del resultado negativo, el jugador se mostró esperanzado por el alza futbolística del complemento, tomándolo como un impulso para el próximo desafío del club en la Copa Libertadores.
- Resignación ante el desarrollo: Concluyó que, aunque el arbitraje influyó en su percepción, las decisiones del juez son “parte del juego” y que el equipo simplemente no pudo concretar la remontada.