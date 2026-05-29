Cuánto cuesta viajar a Argentina para ver a la UC ante Estudiantes por la Copa Libertadores

Desde que se confirmó a Estudiantes de La Plata, los hinchas de la UC ya buscan opciones para viajar a Argentina.

Tras clasificar en el primer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica deberá prepararse para uno de los desafíos más exigentes de su temporada: visitar a Estudiantes de La Plata por los octavos de final.

El duelo ante el elenco “Pincharrata” no solo genera expectativa en lo deportivo, sino también entre los hinchas cruzados que ya evalúan la posibilidad de acompañar al equipo de Daniel Garnero en un viaje internacional de alta demanda.

Y la pregunta que se hacen los forofos del elenco precordillerano es: ¿cuánto podría llegar a costar este viaje?

El alto costo de seguir a la UC en la Libertadores

Para los simpatizantes de la Franja que quieran asistir al Estadio UNO de La Plata, el traslado desde Santiago a Buenos Aires representa uno de los principales costos del viaje.

En las fechas del 10, 11, 12 o 13 de agosto, los pasajes ida y vuelta desde Santiago a Buenos Aires se encuentran en un rango aproximado entre 160.000 y 330.000 pesos chilenos, dependiendo de la anticipación, aerolínea y horarios disponibles.

Las tarifas más bajas suelen aparecer en aerolíneas low cost como JetSMART y Sky Airline, mientras que opciones como LATAM o Aerolíneas Argentinas tienden a ubicarse en la parte alta del rango, especialmente en semanas de alta demanda por competencias internacionales.

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Los hinchas del elenco precordillerano ya planifican el viaje a Argentina | FOTO: Photosport

A esto se deben sumar los traslados internos hacia La Plata que rondan los 22 mil pesos en Uber, además de alojamiento por al menos una o dos noches, alimentación y la entrada, lo que eleva el gasto total del viaje a cifras que pueden bordear entre 500.000 pesos y 900.000 pesos por persona.

De esta manera, acompañar a la UC en su visita a Argentina por la Libertadores se transforma en una experiencia inolvidable, pero también en un esfuerzo económico importante para los cruzados.

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En resumen…