El delantero ha despertado interés por su nivel en la UC, pero su intención sería mantenerse en Las Condes.

Una figura de Universidad Católica tiene diversos pretendientes para el siguiente mercado de fichajes. Debido a su rendimiento durante la presente temporada, llama la atención fuera de Sudamérica.

Ese es el caso de Clemente Montes, que esta campaña ha sido titular indiscutido en San Carlos de Apoquindo. Según detalló Punto Cruzado, está siendo seguido minuciosamente desde el exterior.

¿Desde dónde? Además de estar en la mira de Racing Club, el atacante de 25 años tiene posibilidades de cambiar de continente. Eso sí, por el momento, el jugador no tiene la intención de emigrar.

“Según nos dan a conocer desde el entorno del futbolista, el propio (Clemente) Montes ya rechazó una oferta para partir a Europa a inicios de año“, comenzó señalando el medio.

“Y, si bien actualmente han existido conversaciones con un club de Argentina y dos clubes menores de Europa, el objetivo de Clemente Montes es seguir en la UC”, agregó la información.

Clemente Montes tiene interesados para dejar Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Clemente Montes brilla en Universidad Católica

Durante el primer semestre, el ariete en cuestión acumula 18 encuentros con la escuadra precordillerana. En dichos enfrentamientos, ha anotado cinco goles y ha aportado con tres asistencias.

Un punto a considerar: tiene contrato con Universidad Católica hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ende, cualquier movimiento tendrá que ser visado por la cúpula del elenco de Las Condes.

En síntesis:

El delantero Clemente Montes es pretendido por Racing Club y dos equipos del fútbol europeo.

es pretendido por Racing Club y dos equipos del fútbol europeo. El atacante acumula cinco goles y tres asistencias en 18 partidos durante este semestre.

en 18 partidos durante este semestre. Clemente Montes mantiene contrato vigente con Universidad Católica hasta el 31 de diciembre de 2027.