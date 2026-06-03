Tras sanción del Tribunal de Disciplina: ¿Qué partidos se pierden Vicente Bernedo y Daniel González en la UC?

El portero y el defensor de la UC fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y recibieron distintos castigos.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer el día de ayer el castigo para los jugadores involucrados en la pelea al final del encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo disputado el pasado domingo 24 de mayo, donde un jugador de la UC sacó la peor parte.

Vicente Bernedo y Daniel González de la UC fueron sancionados con 3 y 1 partido, respectivamente, mientras que en Colo Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos fechas de castigo.

El caso más sensible del cuadro cruzado es Vicente Bernedo, quien es titular fijo para Daniel Garnero en los Cruzados y ahora quedará afuera de los próximos tres partidos en la Liga de Primera 2026.

Bernedo se perderá 3 duelos de la Liga de Primera. | Foto: Photosport

Daniel González, por otro lado, ha mezclado titularidad con suplencia en esta temporada 2026 y el DT de la UC tiene para echar mano. Además, es solo un partido el que no podrá contar con el ex Santiago Wanderers.

En concreto, Daniel González no podrá jugar ante Universidad de Concepción en la última fecha de la primera rueda, mientras que Vicente Bernedo se perderá el mencionado partido ante el Campanil y los duelos contra Deportes La Serena y Deportes Concepción.

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Cabe mencionar que la sanción, lógicamente, corre para la Liga de Primera, por lo que ambos jugadores no tendrían problema en decir presente este sábado ante Cobresal por la Copa de la Liga.

En síntesis

El Tribunal de Disciplina sancionó a jugadores por la pelea entre Universidad Católica y Colo Colo.

Vicente Bernedo recibió tres partidos de castigo y se perderá tres duelos de liga.

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