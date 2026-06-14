Ídolo de la UC sueña con amargar a Colo Colo: “Hubo un campeonato tiempo atrás…”

Universidad Católica es la única escolta de la escuadra alba en la categoría de honor y ello ilusiona a Jorge Aravena.

Universidad Católica apabulló 5-1 a Universidad de Concepción por la Liga de Primera y sueña con un nuevo título. La distancia con el líder del certamen local, Colo Colo, es de 10 puntos.

Tal ilusión queda reflejada en las palabras de Jorge “Mortero” Aravena, que en conversación con BOLAVIP Chile rememoró la edición 2010 del torneo nacional: el elenco precordillerano remontó una situación similar.

En aquella ocasión, la UC de Juan Antonio Pizzi llegó a estar en un panorama idéntico en la tabla de posiciones, pero encaminó una campaña perfecta sobre el cierre y se quedó con la corona.

“Hubo un campeonato hace algún tiempo atrás, que Colo Colo iba arrancadísimo. Y al final de cuentas, ganó Universidad Católica”, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, el histórico mediocampista agregó: “Efectivamente, tuvo que conformarse con el segundo lugar el que iba, o se creía que iba a ganar el campeonato“.

Jorge Aravena confía plenamente en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Jorge Aravena alaba a figura de Universidad Católica

Finalmente, el entrevistado se deshizo en elogios hacia Fernando Zampedri. El atacante mostró toda su jerarquía y convirtió tres goles para la escuadra de San Carlos de Apoquindo.

“San Fernando. Es que hace rato ya viene siendo el que nos da los puntos, Fernando Zampedri. Yo diría que desde que llegó que viene demostrando que es un profesional a carta cabal”, cerró.

En resumen:

Universidad Católica venció 5-1 a Universidad de Concepción por la Liga de Primera.

venció 5-1 a Universidad de Concepción por la Liga de Primera. El delantero Fernando Zampedri anotó tres goles para el conjunto de San Carlos de Apoquindo.

anotó tres goles para el conjunto de San Carlos de Apoquindo. El exfutbolista Jorge Aravena confía en remontar la distancia de 10 puntos con Colo Colo.