Fernando Zampedri se desahoga tras la hazaña de la UC y deja mensaje a los argentinos: “Mucha gente nos…”

El delanero y capitán, Fernando Zampedri habló tras lo que fue el triunfazo de la UC en Argentina.

Universidad Católica disputó en esta jornada un partido de vital importancia dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentaron ante Boca Juniors y dieron el gran golpe tras conseguir la clasificación al derrotar por 1-0 a los ‘Xeneizes’.

Después de lo que fue este compromiso, el delantero y capitán de la UC, Fernando Zampedri desmenuzó ante la prensa lo que fue este triunfo de la ‘Franja’, en donde resaltó el gran trabajo defensivo en el equipo para este duelo.

“Sostuvimos muy bien una defensa, marcando mucho al medio, donde ellos tenían mucho juego. Trabajamos mucho en eso y en una jugada de contra, creo que la tuvimos.”, partió señalando Zampedri.

En esa misma línea, el ‘Toro’ destapó una feroz conversación en el camarín de la Universidad Católica en el inicio de esta Copa Libertadores, el que sin duda pareció ser clave para conseguir esta clasificación.

Zampedri se desahogó tras el triunfo de la UC | Foto: Photosport



“Primero, intentarlo, siempre hay que intentarlo. Hay que sobreponerse a algunas cosas. arrancamos la copa un poco timidos, lo charlamos puertas adentro que así no se podía jugar”, remarcó.

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Zampedri y su desahogó contra los argentinos

Concluyendo, Zampedri se desahogó con todo tras esta importante clasificación para la Universidad Católica, en la que dejó un mensaje claro a los fanáticos argentinos, quienes menospreciaron al equipo nacional y hoy dejaron eliminados al gran favorito del grupo como Boca Juniors.



“En la previa no nos tenían fe y que no ibamos a clasificar, terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó, desde este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio”.

“Hoy dimos cuenta que los partidos se ganan en la cancha y no de la boca para afuera. Dejamos a esta institución muy alto”, cerró.

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“MUCHA GENTE NOS SUBESTIMÓ… LOS PARTIDOS SE GANAN EN LA CANCHA”



Fernando Zampedri, capitán de la UC, no escondió su felicidad por el histórico triunfo cruzado sobre Boca en la #Libertadores.



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