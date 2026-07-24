Jugó con Lionel Messi en el Inter Miami y ahora podría llegar a la UC: “Fue ofrecido e interesó”

El futbolista apareció en el radar cruzado y su nombre ya comenzó a ser analizado por la dirigencia.

El mercado de fichajes de Universidad Católica continúa abierto y los Cruzados siguen evaluando alternativas para potenciar el plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

La prioridad del director técnico argentino Daniel Garnero es sumar nombres que eleven el nivel del equipo para afrontar la recta final del año y competir tanto en la Liga de Primera como en la Copa Libertadores.

Mientras el cuerpo técnico analiza las distintas opciones disponibles, desde el extranjero también comienzan a surgir futbolistas que podrían transformarse en refuerzos. Uno de ellos cuenta con una amplia trayectoria internacional y un destacado recorrido en el fútbol sudamericano y la MLS.

Josef Martínez fue ofrecido a Universidad Católica

Según reveló el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (ex Twitter), el delantero venezolano Josef Martínez fue ofrecido a la UC y su nombre despertó interés al interior del club.

“Josef Martínez fue ofrecido e interesó en la UC. Han existido contactos. El jugador está libre tras su paso por Xolos”, indicó.

Josef Martínez podría ser un refuerzo de lujo para la UC | FOTO: Francisco Vega/Getty Images

Publicidad

Sin embargo, el propio comunicador explicó cuál el principal obstáculo. “La duda cruzada está en los cupor extranjeros, pero se analiza como oportunidad de mercado para la Copa Libertadores”, remarcó.

⚽️🇨🇱 PUZLE CRUZADO 🧩

Josef Martínez (33|🇻🇪) fue ofrecido e interesó en la #UC de 🇨🇱 Han existido contactos 📲. El jugador está LIBRE tras su paso por #Xolos 🇲🇽 LA DUDA cruzada está en los CUPOS INTER, pero se ANALIZA como oportunidad de mercado para la #Libertadores. A seguir 🔍 pic.twitter.com/gB2ukYaCG4 — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) July 24, 2026

Martínez, de 33 años, registra pasos por Caracas FC, Young Boys, Torino, Atlanta United, Inter Miami, CF Montréal, San Jose Earthquakes y Xolos de Tijuana. Además, compartió camarín con Lionel Messi en el cuadro estadounidense y ha defendido la camiseta de la Selección de Venezuela.

Publicidad

En resumen…