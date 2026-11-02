Figura de la UC saca pecho tras vencer a U. de Chile: “El mejor clásico de mi carrera”

Juan Ignacio Díaz expresó su felicidad por lo demostrado en la defensa contra Universidad de Chile. Fue clave en el Claro Arena.

Universidad Católica festejó en el Clásico Universitario al imponerse 1-0 sobre Universidad de Chile en el Claro Arena. La escuadra precordillerana fue superior en calidad de local y celebró frente a su gente.

En dicho duelo, hubo una figura de la UC que se llenó de orgullo por su actuar: ese es el caso de Juan Ignacio Díaz. Su rendimiento en la zaga fue alabado y es por esto que el defensa argentino infló el pecho.

Bajo su visión, estuvo a la altura del desafío. En conversación con AS Chile, expresó su gratitud por su cometido en San Carlos de Apoquindo. Lo ubicó entre sus encuentros más valorables.

“Los 11 jugadores que iniciamos, más los que entraron, estuvimos muy metidos e hicimos un muy buen partido (…) Yo creo que este clásico en particular fue el mejor de mi carrera“, indicó.

Sobre la misma línea, agregó: “Por cómo se dio todo y por nuestra gente. Los felicito, porque a pesar de las malas no han dejado de estar y es muy lindo que puedan disfrutar de esto”.

Juan Ignacio Díaz destacó en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Figura de Universidad Católica se desahoga

Finalmente, Juan Ignacio Díaz reveló la pesadilla que vivió durante los últimos meses. Por ende, este triunfo contra Universidad de Chile tiene un condimento extra y lo goza en su totalidad.

“No todos saben que la pubalgia me agarró en la tercera o cuarta fecha. Decidí seguir igual, pero siempre con el foco puesto en el partido que venía y aguantando lo que pudiera”, destapó.

“Pero ya después no pude más y hoy estoy de vuelta gracias a los médicos y los kinesiólogos del club“, cerró.