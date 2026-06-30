La figura de la Universidad Católica que expresó su gran deseo de seguir en el club.

Universidad Católica vive un tremendo momento dentro de esta temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ se mantienen con vida dentro de la Copa Libertadores en la fase de octavos de final y a nivel nacional, se mantienen en competencia en el torneo nacional y Copa Chile.

Ante este gran momento, ya hay varios jugadores que comienzan a ver que será de su futuro dentro del club, en la que hay jugadores que son seguidos desde el exterior, como también hay otros que aún no saben de su futuro, ya que culminan contrato a final de temporada.

En uno de estos casos aparece el delantero argentino, Justo Giani, quien llegó en esta temporada a la Universidad Católica con un contrato por una temporada en la que proviene de Aldosivi de Argentina y aún no sabe con seguridad que sucederá con él de cara al 2027.

Sobre este tema, el atacante de los ‘Cruzados’ dialogó con TNT Sports y fue consultado sobre que será de su futuro en la Universidad Católica tras lo que ha sido su gran integración al fútbol chileno.

Giani quiere seguir en la UC | Foto: Photosport

“Yo estoy feliz, la realidad es que tengo contrato hasta fin de año y después hay cosas de las que se encarga mi representante y el club”, declaró.

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Finalmente, Giani respondió a viva voz y expresó su gran deseo de poder continuar en la Universidad Católica por un largo tiempo, ya que se siente muy comodo dentro del equipo nacional.

“Yo estoy muy feliz acá en esta institución, ojalá que pueda quedarme un buen tiempo”,cerró.

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