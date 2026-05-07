Gary Medel dice lo que todos los hinchas de la UC opinan tras empate ante Cruzeiro: “Desaprovechamos”

El emblema de Universidad Católica analizó el amargo empate ante Cruzeiro por Copa Libertadores y se puso en el lugar de los hinchas.

El Claro Arena fue testigo el día de ayer de una fría y lluviosa jornada, donde Universidad Católica no pudo salir del empate ante Cruzeiro por Copa Libertadores de América, duelo válido por la Fecha 4 del Grupo D.

Si bien el conjunto cruzado se quedó con un hombre más casi todo el segundo tiempo, no pudo vulnerar la defensa del cuadro brasileño que se defendió sin asco para rescatar algo en su vuelta a Brasil.

Gary Medel se mantiene ilusionado con la UC. | Foto: Photosport

Uno que dio la cara tras el empate fue Gary Medel, quien se pone en el lugar de los hinchas: “Sigue la ilusión, estamos con siete puntos. Desaprovechamos esta oportunidad porque teníamos un hombre más y no supimos concretar bien las ocasiones; tiramos muchos centros sin dirección. Hay que mejorar y enfocarnos en lo que viene”, dijo.

“Tenemos siete puntos, no es que estemos con cero. Estamos arriba. Obviamente desaprovechamos la oportunidad de quedar con nueve, pero vamos a seguir luchando por este sueño que tenemos todos los Cruzados”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad Católica deberá dejar atrás la Copa Libertadores y pensar en la Copa de la Liga, donde este domingo tiene un vital compromiso ante Ñublense en el Claro Arena.

Publicidad

En síntesis

Gary Medel confirmó que Universidad Católica suma siete puntos en el Grupo D.

El partido contra Cruzeiro por la Fecha 4 terminó en empate sin goles.

Universidad Católica enfrentará a Ñublense este domingo por la Copa de la Liga.