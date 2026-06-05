Gary Medel revela detalle sobre Alexis Sánchez que ilusiona a los hinchas de la U. de Chile

El delantero nacional Alexis Sánchez ha hecho noticia en las últimas semanas y todo esto pensando en lo que es su futuro para lo que será la temporada 26/27, en la que no se sabe donde seguirá jugando en su carrera.

Dentro de la danza de clubes que ha aparecido como destinos para el ‘Niño Maravilla’ uno de estos ha sido la Universidad de Chile, club que sueña con la llegada del histórico nacional.

En los últimos días, los ‘Azules’ recibieron una mala noticia sobre esta posible opción, debido a que Sánchez no tendría en mente aún volver a Chile y buscaría seguir en Europa.

A pesar de esto, en las últimas horas un gran conocido del tocopillano en la Selección Chilena habló sobre Alexis Sánchez e ilusionó con todo al hincha de la U con su llegada al club en un corto período de tiempo.

Medel habló de Sánchez | Foto: Photosport

Medel echa al agua a Sánchez

El jugador nacional Gary Medel en las últimas horas estuvo en el podcast ‘Trisabor’ y dentro de este programa, se le propuso sobre la opción de que la Universidad Católica tiente a Alexis Sánchez en llegar a los ‘Cruzados’.

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“¿Por qué no le dices a Alexis que venga a U. Católica a jugar la Copa Libertadores?”, declaró uno de los panelistas

Siguiendo en aquello, el ‘Pitbull’ respondió a lo que fue esta solicitud, que tomó con entusiasmo, pero que rápidamente tiró por el piso tras la pasión que tiene Alexis Sánchez por la Universidad de Chile.

“Le podría decir, ¿o no?… Pero ese es chuncho. ¿Te gustan los chunchos? ¿Entonces, para qué dices?“, señaló Medel.

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De esta forma, Medel gritó a los cuatro vientos sobre la pasión que tiene Alexis Sánchez por la Universidad de Chile, en la que los ‘Azules’ sueñan más temprano que tarde con tener al máximo goleador en la historia de ‘La Roja’ en sus filas.

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