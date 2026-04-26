¡No es Agustín Arce! El jugador de la U que dejó boquiabierto a Gonzalo Fouillioux: “Jugó un partidazo”

Cerca de 45 mil espectadores llegaron el día de ayer al Estadio Nacional para presenciar el Clásico Universitario, donde Universidad de Chile derrotó por la cuenta mínima a Universidad Católica en un vibrante compromiso.

El equipo dirigido por Fernando Gago contó con varias figuras dentro de la cancha como Agustín Arce o Juan Martín Lucero, quien anotó su primer gol con la camiseta de los azules tras una larga sequía.

Eso sí, hubo otros jugadores que pasaron un poco más desapercibidos, pero no para Gonzalo Fouillioux: “Universidad de Chile arriesgó la pelota, tenía un jugador por línea que buscaba pases tensos hacia adelante”, comenzó analizando en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Fouillioux alabó a Ramírez. | Foto: Photosport

En esa línea, el comunicador elige a otra figura que tuvo la U y que no es Agustín Arce: “Nicolás Ramírez jugó un verdadero partidazo, ganó muchos duelos y arriesgó con el pase adelante”, complementó en sus dichos.

Cabe mencionar que Nicolás Ramírez fue de los puntos altos que tuvo la U ante la UC y sigue reafirmando que, para Fernando Gago, es una pieza importante dentro de la oncena de Universidad de Chile.

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Ahora, habrá que esperar al próximo partido para ver si el DT azul le sigue dando confianza al jugador de la U o si prueba alternativas en la Copa de la Liga donde está obligado a clasificar a las semifinales.

En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica ante 45 mil espectadores en el Nacional.

El delantero Juan Martín Lucero terminó su sequía goleadora anotando el único tanto del encuentro.

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