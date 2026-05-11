El periodista cuestionó el rendimiento del defensor central de Universidad de Chile. Su nivel fue criticado versus Unión La Calera.

Universidad de Chile fue superada 1-0 por Unión La Calera en la Copa de la Liga. El cuadro estudiantil decepcionó en calidad de visita y Gonzalo Fouillioux arremetió contra una figura en específico.

¿Hacia quién apuntó el periodista? A través de los micrófonos de Balong Radio, se descargó contra Franco Calderón. El defensor central no tuvo un buen encuentro y fue criticado por su actuar en el tanto local.

Por ello, el comunicador se detuvo a analizar su caso. Durante esta temporada, ha perdido protagonismo, más con el arribo de Fernando Gago como nuevo entrenador azul.

“La U con el gol se desconecta del partido y empieza a cometer errores. Ahí empieza a incidir en el funcionamiento colectivo los rendimientos individuales muy bajos“, comenzó indicando.

Luego, agregó: “Franco Calderón está muy por debajo, incluso, de su propio nivel. (En otra jugada) Lo va a buscar casi a campo propio, sale un poco tarde, pierde el duelo y queda desparramado”.

Franco Calderón no convence a Gonzalo Fouillioux en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Los dardos a Franco Calderón en Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV advirtió que la falla que desembocó en la anotación de Carlo Villanueva no fue el único desacierto del oriundo de Chaco: su pobre desempeño fue evidente a lo largo del compromiso.

“El 100% de la responsabilidad no era de él, de hecho (Agustín) Arce no se atreve a rematar y pierde la pelota en el único gol. Pero con dos acciones, te pudo dejar 2-0 en el partido y te lo pone mucho más cuesta arriba”, cerró.

En síntesis:

Unión La Calera venció 1-0 a Universidad de Chile en la Copa de la Liga.

venció a en la Copa de la Liga. El defensa Franco Calderón fue apuntado por el periodista Gonzalo Fouillioux en la derrota azul.

fue apuntado por el periodista en la derrota azul. Carlo Villanueva convirtió el gol local tras una pérdida de balón de Agustín Arce.