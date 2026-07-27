¿U. de Chile descarta a Valentín Gauthier? Coke Hevia cuenta la firme: “Venía con un…”

El periodista abordó la nueva polémica de Universidad de Chile. ¿Qué pasó? El defensor uruguayo no superó los exámenes médicos.

Universidad de Chile tiene una duda instalada en el mercado de fichajes. Luego de aterrizar en el país, Valentín Gauthier presentó inconvenientes tras ser sometido a mediciones físicas y generó incertidumbre.

¿El defensor uruguayo fue descartado? Jorge “Coke” Hevia contó la firme en Radio Pauta. El periodista advirtió que la cúpula estudiantil aún no se da por vencida con este movimiento.

Y con lujo de detalle, explicó por qué el zaguero charrúa no alcanzó el visto bueno en las pruebas médicas. Un problema que acarrea desde Club León tiene su incorporación en suspenso.

“Venía con un esguince de tobillo. Le hicieron los exámenes y da lo mismo, pero en el esguince hay un edema óseo. ¿El tema cuál es? Es que no está caído“, comenzó indicando.

“Le están haciendo muchos más exámenes. El cuerpo médico lo que intenta determinar es si este edema óseo es de una semanitas y ya, o se puede complicar y mejor que no“, agregó.

Valentín Gauthier genera incertidumbre en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Coke Hevia advierte sobre Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador llamó a la paciencia con el futbolista de 22 años. Según comentó, su llegada a la escuadra universitaria no sería para solucionar las deficiencias de este momento.

“No lo necesitas para el ya, es una apuesta a futuro“, concluyó sobre el jugador que interesa en Universidad de Chile.