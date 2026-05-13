La cúpula de la UC está enfocada en la continuidad del mediocampista argentino. Su contrato concluye el 30 de junio.

Universidad Católica no pierde el tiempo y por eso trabaja en la renovación de una figura. Ante la opción de que deje el club a mediados de temporada, la directiva ya negocia con él: ese es el caso de Fernando Zuqui.

El mediocampista argentino termina su contrato el 30 de junio, por lo que la cúpula de la UC está en contacto con su entorno para ampliarlo pronto y así mantenerlo en San Carlos de Apoquindo.

Al menos, así lo informó Al Aire Libre, indicando que las tratativas están en marcha y que no se avizora un problema para que el pacto se logre. Si el plan marcha a la perfección, el volante seguirá en Las Condes.

“Cruzados ya inició las conversaciones formales para extender su vínculo por un periodo extenso, buscando asegurar su experiencia y liderazgo en el camarín”, advirtió la fuente.

En dicha línea sobre el futbolista de Universidad Católica, agregó: “La intención de ambas partes es sellar un acuerdo que mantenga al mediocampista de 34 años en la precordillera hasta diciembre de 2027“.

Fernando Zuqui se acerca a su renovación en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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El presente de Fernando Zuqui en Universidad Católica

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 11 compromisos. En dichos enfrentamientos, no anotó goles, pero sí aportó con tres asistencias.

De esta manera, Fernando Zuqui puede sumar su tercera campaña en Universidad Católica. Cabe consignar que arribó libre desde Estudiantes de La Plata en julio de 2024.

En síntesis:

Cruzados negocia la renovación de Fernando Zuqui hasta diciembre de 2027.

negocia la renovación de hasta diciembre de 2027. El volante Fernando Zuqui termina su actual contrato con el club el 30 de junio .

termina su actual contrato con el club el . El futbolista argentino registra tres asistencias en 11 compromisos disputados durante la presente temporada.