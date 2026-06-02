Universidad Católica venció por 1-0 a Boca Juniors en la Copa Libertadores por la fase de grupos en La Bombonera y logró avanzar a la ronda de octavos de final, dando el gran golpe.
Esta derrota para Boca Juniors sin duda que generó un verdadero terremoto, en la que sin duda todos tiladaron esta eliminación como un nuevo fracaso para el gigante argentino.
La caída ante la UC sigue generando coletazos y en esta jornada, el conjunto ‘Xeneize’ tomó una importante decisión sobre su futuro tras la eliminación en la Copa Libertadores.
Boca Juniors informó en esta jornada de la salida del estratega Claudio Úbeda, quien ya no seguirá al mando del conjunto argentino debido a los malos resultados.
Úbeda no será más DT de Boca Juniors | Foto: Photosport
“El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, informaron en las redes del club.
De esta manera, en Boca Juniors ahora buscarán encontrar a su nuevo entrenador de cara al próximo semestre, en donde los ‘Xeneizes’ volverán a enfrentarse ante un conjunto chileno y será O’Higgins de Rancagua por los Playoffs de la Copa Sudamericana.
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En Síntesis
- Universidad Católica venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores.
- Claudio Úbeda dejó de ser el director técnico de Boca Juniors tras la eliminación.
- Boca Juniors jugará contra O’Higgins de Rancagua en los Playoffs de la Copa Sudamericana.