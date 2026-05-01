La gran noticia que recibe Daniel Garnero en la U. Católica para duelo crucial en la Copa Libertadores

En la Universidad Católica se sigue saboreando lo que fue su importante victoria dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ derrotaron por 2-1 a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, sumando tres puntos claves en la lucha por la clasificación.

El estratega del conjunto de la ‘Franja’, Daniel Garnero sin duda que mostró su felicidad de poder conseguir este resultado vital en tierras ecuatorianas, el que lo mantiene bien aspectado para avanzar a la próxima ronda.

Ahora, la Universidad Católica comenzará a pensar en lo que será su próximo encuentro en la fase de grupos, en donde recibirá en condición de local ante Cruzeiro, en un partido que será crucial para encaminar su clasificación.

En lo que fue esta reciente victoria de la UC, Daniel Garnero recibió una importante noticia pensando en el próximo duelo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Valencia y Zuqui zafaron y dirán presente en duelo vital

Zuqui podrá decir presente ante Cruzeiro | Foto: Photosport

Dentro del gran triunfo de la UC, Garnero contó con una importante gran noticia doble y que se la dieron sus volantes Fernando Zuqui y Jhojan Valencia, pensando en el duelo ante Cruzeiro de Brasil.

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¿La razón?: ambos jugadores estaban a una amonestación de perderse el próximo duelo de la Copa Libertadores, tarjeta amarilla que no llegó en el duelo ante Barcelona de Ecuador.

De esta manera, la Universidad Católica podrá contar con la presencia de ambos jugadores importantes en su partido ante Cruzeiro de Brasil, el que sin duda será importante en búsqueda de la clasificación a la próxima ronda.

En Síntesis

Universidad Católica derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil en Ecuador por la Copa Libertadores.

derrotó a Barcelona de Guayaquil en Ecuador por la Copa Libertadores. El técnico Daniel Garnero contará con Fernando Zuqui y Jhojan Valencia ante Cruzeiro.

contará con y ante Cruzeiro. Ambos volantes evitaron la amonestación y no cumplirán suspensión en la próxima fecha.