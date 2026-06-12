La probable formación de Universidad Católica para enfrentar a Universidad de Concepción

En la Universidad Católica preparan esta formación para su duelo ante Universidad de Concepción.

Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante Universidad Concepción en el Claro Arena.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que es este partido, en la que tienen como gran objetivo el poder sumar los tres puntos para seguir peleando en la parte alta.

El DT de la franja tiene dos importantes bajas y una gran duda hasta día de hoy, en la que no sabe si podrá disponer con Clemente Montes para este compromiso y además Sebastián Arancibia y Eugenio Mena estarían descartados.

Además, el elenco de la ‘Precordillera’ tendrá las bajas de Vicente Bernedo, Daniel González y Matías Palavecino, quienes por diversas suspensiones, no podrán ser opción.

La UC quiere sumar el triunfo en casa | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta forma, la probable formación de la UC sería con: Darío Melo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral en el ataque.

Publicidad

El duelo entre Universidad Católica y Universidad Católica se disputará este domingo 14 de junio a partir de las 17:30 horas en el Claro Arena y el árbitro de este encuentro será Héctor Jona.

En Síntesis