La UC sufrió para revertir el marcador ante el conjunto Pirata y tras una gran actuación de Fernando Zampedri, los Cruzados vencieron 2-1.

Universidad Católica protagonizó una vibrante remontada ante Coquimbo Unido y se impuso 2-1 como visitante en un duelo pendiente por la Fecha 19 de la Liga de Primera. En una semana difícil tras la salida del exgerente José María Buljubasich, los Cruzados demostraron que siguen vivos en la lucha por el Chile 2.

En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, la UC sufrió para llevarse los tres puntos. Tras un primer tiempo defensivamente para el olvido, el conjunto Pirata se fue al descanso 1-0 tras la anotación de cabeza de Nicolás Johansen a los 40 minutos.

La UC volvió a los triunfos y encendió la lucha por el Chile 2 (Photosport).

Fue en la segunda mitad donde los Cruzados despertaron: Fernando Zampedri igualó el marcador a los 69’ y luego tras una genialidad del mismo goleador, Martín Gómez marcó el 2-1 definitivo a los 79’.

Con este resultado, la UC llegó a 33 puntos y quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, tres unidades por debajo de Universidad de Chile, hasta ahora único escolta de Colo Colo (49). En tanto, el elenco aurinegro se estancó en el 9° puesto con 26 unidades y llegó a cinco partidos sin ganar.

En la próxima fecha, Universidad Católica recibirá a O’Higgins en el Claro Arena, mientras que Coquimbo Unido nuevamente será local en su reducto, esta vez ante Huachipato.

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Tabla de posiciones de Liga de Primera