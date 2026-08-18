Los Cruzados llegan con la llave ante Estudiantes totalmente abierta tras el 1-1 conseguido en la ida, hace una semana.

Universidad Católica se juega este martes una verdadera final ante Estudiantes La Plata. Los Cruzados recibirán al elenco Pincharrata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de conseguir un resultado que les permita avanzar a cuartos de final, instancia a la que no llegan hace 15 años.

La llave quedó completamente abierta luego del 1-1 registrado en el partido de ida en La Plata, por lo que ambos equipos llegan al Claro Arena con opciones intactas de instalarse entre los ocho mejores de América.

¿Qué pasa si Universidad Católica gana?

Si Universidad Católica consigue una victoria por cualquier marcador, clasificará directamente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

No importa si el triunfo es por un gol o por una diferencia mayor. Un 1-0, 2-1, 3-2 o cualquier resultado favorable a los Cruzados será suficiente para que el equipo dirigido por los Cruzados selle su boleto a la siguiente ronda.

LA PLATA, ARGENTINA – AUGUST 11: Fernando Zampedri of Universidad Católica celebrates with teammates after scoring the team’s first goal during a CONMEBOL Copa Libertadores 2026 Round of 16 First Leg match between Estudiantes and Universidad Católica at Jorge Luis Hirschi Stadium on August 11, 2026 in La Plata, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué pasa si Universidad Católica empata?

Un nuevo empate entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata llevará la definición directamente a los lanzamientos penales.

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Esto significa que, independiente del marcador del empate, no habrá tiempo extra. Si terminan igualados en el Claro Arena, la clasificación a los cuartos de final se resolverá desde los doce pasos.

Por ejemplo, un 0-0, 1-1, 2-2 o cualquier otra igualdad obligará a ambos equipos a disputar la tanda de penales.

¿Qué pasa si Universidad Católica pierde?

Una derrota por cualquier marcador significará la eliminación inmediata de Universidad Católica de la Copa Libertadores.

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Por lo tanto, si Estudiantes consigue imponerse en el Claro Arena, será el conjunto argentino el que avance a los cuartos de final, mientras que la aventura continental de los Cruzados llegará a su fin en los octavos.

¿A qué hora juegan Universidad Católica vs. Estudiantes?

El encuentro está programado para este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas, y la UC deberá sobreponerse además a importantes ausencias para buscar la clasificación. El duelo podrá verse por Chilevisión, ESPN y el plan premium de Disney+.