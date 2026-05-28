La decepción total de Claudio Borghi con este jugador de Colo Colo: “Demostró por qué no está jugando”

Colo Colo ya dejó atrás el triunfo ante Universidad Católica en el Claro Arena y ahora se concentra de lleno en el compromiso frente a Deportes La Serena, el cual se disputará este sábado en el Estadio La Portada de la Región de Coquimbo.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega en buen pie frente a los papayeros y acumula 4 victorias consecutivas en la Liga de Primera 2026, torneo donde marchan en solitario en la punta con 8 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.
Aquino hizo poco y nada ante la UC. | Foto: Photosport
Uno que posiblemente no sea del arranque ante La Serena será Claudio Aquino, quien tuvo un ingreso para el olvido frente a la UC y así lo hizo saber Claudio Borghi en Picado TV: “Lo jugó muy mal el clásico, pero no solamente con la pelotita, sino que también con la actitud. A veces cuando no te salen las cosas hay que hacer algo…”, dijo en primera instancia.
Tras cartón, Borghi endureció un poco su postura y explica que partidos son así son los que tienen al ex Vélez Sarsfield comiendo banca en el equipo de Fernando Ortiz: “El otro día demostró por qué no está jugando”, sumó.
Ahora, habrá que ver si el director técnico de Colo Colo le da una nueva chance a Claudio Aquino o si lo deja relegado al banco de suplentes, pero lo cierto es que en el último partido fue el más criticado por los hinchas albos.
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En síntesis
- Colo Colo visitará este sábado a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.
- El entrenador Fernando Ortiz lidera la Liga de Primera 2026 con ocho puntos de ventaja.
- El exjugador Claudio Borghi criticó el rendimiento y actitud del futbolista Claudio Aquino.