Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal en la Liga de Primera

Universidad de Chile confirmó a sus 20 citados para el duelo ante Cobresal en la Liga de Primera.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ tendrán una dura visita a Cobresal en el Estadio El Cobre, un terreno poco amigable para la U en los últimos años.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por el título, el cuál es el gran objetivo del año.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Díaz no dijeron presente en la convocatoria por lesión y Marcelo Morales por suspensión.

En las buenas noticias, Gago podrá contar con la vuelta de Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, además, la convocatoria cuenta con el retorno de Felipe Salomoni y la sorpresa del defensor juvenil Agustín Korn.

Universidad de Chile quiere volver a los triunfos | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Cobresal

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Agustín Korn, Felipe Salomoni, Diego Vargas

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Volantes: Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera,

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero y Lucas Assadi.

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