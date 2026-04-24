Colo Colo se frota las manos: Vicente Pizarro suena en Brighton y ahora lo vinculan con un grande de Argentina

El nombre de Vicente Pizarro continúa generando movimiento en el mercado sudamericano y europeo, incluso después de su salida de Colo Colo rumbo a Rosario Central.

Poco a poco, el volante formado en el Cacique se ha ido consolidando como una pieza importante en el cuadro argentino, donde ha comenzado a adaptarse al ritmo del fútbol trasandino.

En paralelo, su proyección no ha pasado desapercibida fuera de Argentina. Desde Inglaterra, el Brighton & Hove Albion aparece como uno de los clubes que habría seguido su evolución, manteniéndolo en su carpeta como posibles fichajes.

Vicente Pizarro ha disputado 17 partidos y ya convirtió su primer gol con el “Canalla” | FOTO: Christian Alvarenga/Getty Images

Vicente Pizarro en el radar de River Plate de Eduardo “Chacho” Coudet

Sin embargo, en las últimas horas, el hijo de Jaime Pizarro comenzó a ser vinculado con un posible arribo a un grande del fútbol argentino, lo que abre el abanico de escenarios para su futuro.

“Igualmente saldría de Rosario Central e iría a un grande del fútbol argentino. Si no va a Inglaterra, pudiera salir a un grande de Argentina con franja”, manifestó el periodista Rodrigo Vera en DSports, en referencia a River Plate.

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Colo Colo atento al 30% del pase

Esta situación es seguida de cerca por Colo Colo. ¿La razón? El elenco de Macul mantiene el 30% del pase del futbolista de 23 años, por lo que una eventual transferencia podría significar ingresos importantes para las arcas del club.

En ese escenario, el futuro del seleccionado chileno sigue abierto, con opciones tanto en Europa como en Sudamérica, mientras su presente en Rosario Central continúa en desarrollo.