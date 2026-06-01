El DT de Universidad de Chile le entregó una jornada de relajo a sus dirigidos. Volverán este martes 2 de junio a los entrenamientos.

Universidad de Chile logró retornar a las victorias, imponiéndose 2-1 contra Deportes Concepción por la Liga de Primera. Ante tal situación, el plantel estudiantil recibió un importante premio.

¿Qué pasó? Fernando Gago se inclinó por entregarle este lunes libre al equipo profesional. Tras el triunfo el sábado 30 de mayo, el conjunto azul regresará a la acción este martes 2 de junio. Así lo supo BOLAVIP Chile.

Luego, la escuadra universitaria se enfocará en su decisivo partido frente a Audax Italiano por la Copa de la Liga. Tendrá seís días para preparar el compromiso que dictará el rumbo del club en la competencia.

Cabe consignar que en la previa de dicho duelo, Universidad de Chile marcha en la tercera posición del grupo D con siete puntos. Tiene que conseguir una victoria y esperar un milagro para acceder a semifinales.

Si supera a los itálicos, el elenco laico debe esperar que Deportes La Serena derrote a Unión La Calera: solo ello le otorgará boletos a la siguiente ronda. Cabe consignar que clasifica exclusivamente el primero de cada clasificatoria.

Fernando Gago entregó descanso en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Un complejo día libre en Universidad de Chile

Para mala fortuna de la institución, Octavio Rivero protagonizó un accidente vehicular en Chicureo. Si bien no pasó a mayores, generó preocupación en La Cisterna.

De esta manera, Universidad de Chile comienza a pensar en Audax Italiano. Tal encuentro se jugará este domingo 7 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Nacional.

En resumen:

El entrenador Fernando Gago otorgó el día lunes libre al plantel profesional de Universidad de Chile tras vencer 2-1 a Deportes Concepción.

otorgó el día lunes libre al plantel profesional de Universidad de Chile tras vencer 2-1 a Deportes Concepción. El club Universidad de Chile se enfocará en su trascendental duelo ante Audax Italiano por la Copa de la Liga, donde marcha tercero en el grupo D.

se enfocará en su trascendental duelo ante Audax Italiano por la Copa de la Liga, donde marcha tercero en el grupo D. El delantero Octavio Rivero protagonizó un accidente vehicular en la zona de Chicureo durante su jornada de descanso, causando preocupación en la institución.