Universidad Católica le pone precio a Clemente Montes: no saldrá por menos de esta millonaria cifra

El delantero de la UC comienza a despertar interés fuera del país, aunque en la precordillera ya tendrían definidas las condiciones para analizar una eventual transferencia.

Clemente Montes atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como una pieza importante en Universidad Católica, tanto así que su presente le valió un llamado a la Selección Chilena para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

Sus actuaciones en la Liga de Primera y la Copa Libertadores no han pasado inadvertidas y, como suele ocurrir con los futbolistas que destacan, su nombre ya comenzó a aparecer en la órbita de clubes extranjeros.

Eso sí, en la precordillera no tienen intención de desprenderse fácilmente del futbolista de 25 años. En Cruzados entienden el interés que pueda despertar el atacante, pero también son conscientes del valor que tiene dentro y fuera de la cancha.

En la presente temporada, Montes lleva 7 goles y 6 asistencias en 23 partidos con la UC | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Clemente Montes no se va de la UC por cualquier oferta ni a cualquier destino

Una eventual negociación por el delantero deberá ajustarse a ciertas condiciones. Y es que, más allá del aspecto económico, también existe preocupación por el siguiente paso que dará en una carrera que todavía parece tener mucho margen de crecimiento.

De acuerdo con información del medio partidario Punto Cruzado, desde la UC “esperan un piso mínimo de 3,5 millones de dólares y quedarse con una parte del pase del delantero para recién sentarse a conversar, en donde en este caso jugará un rol clave el aspecto futbolístico”.

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“Clemente Montes espera seguir consolidándose en Universidad Católica y, en el caso de salir, no solo será pensando en lo económico, sino que también una propuesta que en lo deportivo le permita seguir creciendo en su explosiva carrera”, agregaron.

Por ahora, el oriundo de Vitacura mantiene su foco puesto en la UC y en los desafíos del segundo semestre. Mientras tanto, el mercado comienza a moverse y su nombre aparece cada vez con más fuerza entre los futbolistas chilenos que podrían dar el salto al extranjero.

En resumen:

El gran presente de Clemente Montes ya genera interés desde el extranjero y, de acuerdo a Punto Cruzado, la UC exigiría un piso mínimo de 3,5 millones de dólares, además de quedarse con una parte de su carta.