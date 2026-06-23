El cuadro de la franja no tuvo inconvenientes para quedarse con los tres puntos en Sausalito.

Universidad Católica se impuso con claridad por 3-1 ante Everton. Los “Cruzados” fueron contundentes en momentos clave y terminaron llevándose una victoria que lo deja muy bien posicionado en su grupo de Copa Chile.

El arranque fue demoledor para los dirigidos por Daniel Garnero. Apenas a los 7 minutos, Sebastián Arancibia abrió el marcador, sorprendiendo a una defensa que no logró reaccionar a tiempo.

La ventaja se amplió a los 26’, cuando Diego Corral marcó el segundo tanto, consolidando el dominio de los de la franja en Sausalito.

La UC se impuso sin sobresaltos ante Everton.

Antes del descanso, a los 31’, Fernando el “Toro” Zampedri estiró aún más las cifras, prácticamente sentenciando el encuentro con un 3-0 que reflejaba la superioridad cruzada desde un inicio.

En el complemento, Everton logró el descuento con Hugo Magallanes a los 57’, pero no fue suficiente para cambiar la historia. Universidad Católica controló el cierre del partido sin mayores sobresaltos y aseguró tres puntos clave.

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Así quedan la UC y Everton en el Grupo B

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene como líder exclusivo del Grupo B con 6 puntos en dos encuentros. En tanto, los “Ruleteros” quedan en el fondo de la tabla con apenas 1 unidad, complicando seriamente sus opciones de avanzar en la Copa Chile.

En segundo lugar está Deportes Copiapó con cuatro, seguido de un San Luis de Quillota que tiene dos unidades.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 U. Católica 2 2 0 0 6 1 5 6 ✅ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 2 Copiapó 3 1 1 1 2 4 -2 4 ✅ ➖ ❌ ⚪ ⚪ 3 San Luis 3 0 2 1 3 4 -1 2 ❌ ➖ ➖ ⚪ ⚪ 4 Everton 2 0 1 1 3 5 -2 1 ➖ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪